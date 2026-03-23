2026年3月26日から発売がスタートするIntelの最新CPU「Core Ultra 200S Plus」シリーズ。2モデルが発表されており、Core Ultra 7 270K Plusは24コア（Pコア×8/Eコア×16）で299ドル、Core Ultra 5 250K Plusは18コアで（Pコア×6/Eコア×12）で199ドルと衝撃的と言ってよい低価格だ。では、その実力はどうなのか。Core Ultra 9 285KやRyzen 7 9800X3D、Ryzen 7 9700Xを交えて検証していく。Core Ultra 7 270K PlusとCore Ultra 5