「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」の２・５次元歌い手アイドルグループ「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」が２３日、Ｋアリーナ横浜で「Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ２ｎｄＯｎｅＭａｎＬｉｖｅ―ＴＨＥＫＩＮＧＳ―」を行った。昨年８月に２・５次元歌い手グループとして最速（ＳＴＰＲ調べ）のデビュー１１か月で日本武道館公演を行った６人。会場の規模だけでなく、グループオリジナル曲を増やし、初のトリオ曲も