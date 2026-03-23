3月21日のサッカーJ2大分トリニータのホーム戦。会場では、大規模な火災が起きた大分市佐賀関の支援を目的に作られたマフラータオルが販売され、復興への願いとともにスタジアムが青く染まりました。 ◆サポーター「佐賀関への寄付になるということで、少しでもまた元の活気に戻ってもらえたらうれしい」「かわいらしくて色もすごくきれいなのでいい。トリニータも佐賀関も元気になる