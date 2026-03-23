ヴェルスパ大分の話題です。 参戦しているJFLカップが始まりましたが、大分県別府市のJR別府駅にチームを応援する横断幕が設置されました。 ヴェルスパ大分のホームタウンの1つ、別府市。きょうは利根瑠偉選手と山本宗太朗選手がJR別府駅を訪れ、横断幕をお披露目しました。 横断幕は大分方面のホームにのぼる階段の2か所にそれぞれ2種類が飾られています。 ヴェルスパはリーグの秋春制への移行に伴い