季節が冬から春へと移り変わる中、大規模な火災があった大分県大分市佐賀関では被災者への支援が続けられています。現地では春物の服や食器の配布会が行われました。 ◆TOS甲斐菜々子アナウンサー「衣替えの季節、被災者を支援しようと、こちらには春物の洋服が並べられています」 22日、大分市の佐賀関市民センターの一室で行われた無料配布会。会場でスタッフが並べていたのは春物の衣類、そして食器の数々。衣類