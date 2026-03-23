天気が回復した23日の大分県内は午後から気温が上がり最高気温が20度を超えたところもありました。23日からの1週間は気温が高い日が多い予想でサクラが開花するところも増えそうです。 ◆TOS大津厚一カメラマン「日田市の亀山公園。すでに多くの花が咲いているサクラの木もある」 サクラの名所として知られる大分県日田市の亀山公園です。およそ70本のソメイヨシノが植えられていて、すでにサクラの開花が進んでいます。23日の日