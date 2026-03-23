佐藤知事が実現を目指している大分と愛媛を結ぶ豊予海峡ルートについて23日、海底トンネルを整備した際の事業費の試算が公表されました。陸上の道路も含めると1兆5200億円に上っています。 会見で発表する佐藤知事 これは大分県が民間の建設コンサルタント会社に委託して試算したもので佐藤知事が会見で発表しました。豊予海峡ルートは佐賀関半島と愛媛県の佐多岬半島を結ぶ道路で海底トンネルを整備