ホルムズ海峡を通過しインド西部の港に到着したインド船＝16日（ロイター＝共同）【ニューデリー共同】ロイター通信は23日、インド船籍の液化石油ガス（LPG）タンカー2隻が同日、ホルムズ海峡を通過したと報じた。インドのモディ首相は21日、イランのペゼシュキアン大統領と話し「航行の自由を守る重要性を再確認した」とX（旧ツイッター）に投稿しており、通航の安全確保を直接交渉した可能性がある。14日にはインド船籍の別