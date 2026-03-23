【ソウル＝依田和彩】韓国紙・韓国日報などによると、２３日午後７時１０分頃、ソウル中心部で乗用車が歩道に突っ込み、日本人女性２人を含む歩行者４人が重軽傷を負った。このうち、日本人女性１人は重傷で病院に搬送されたが、命に別条はないという。警察は道路交通法違反（飲酒運転）容疑で、乗用車を運転していた５０歳代の男を現場で逮捕した。血中アルコール濃度は「免許取り消し」の水準だったと言う。現場は若者が多