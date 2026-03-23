仏RFIの中国語版サイトは22日、「台湾国防部によると、遅延していたF-16V戦闘機の納入が今年開始される」とする記事を掲載した。記事がロイター通信や台湾メディアの中央社の報道として伝えたところによると、中国からの軍事的脅威の高まりに直面している台湾は、最も重要な国際的な支援国であり武器供給国である米国に発注した武器の納入が度々遅れていると不満を述べている。米国は2019年、ロッキード・マーティン社製のF-16戦闘