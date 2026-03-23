Photo: 三浦一紀 本日3月23日、ウェアラブルAIボイスレコーダーの新製品「Plaud NotePin S」が発売されました。僕は、前モデルにあたる「Plaud NotePin」を、インタビューの文字起こしなどで使っていまして、かなりお世話になっているんですよね。そこで、前モデルと何が違うのかを比較しながら、新製品を見ていきたいと思います。Plaud NotePin Sって何なの？