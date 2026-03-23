米南部アトランタの空港で行列をつくる人たち＝22日（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は22日、政府機関の一部閉鎖で各地の空港に混乱が広がる中、移民・税関捜査局（ICE）の捜査官を早ければ23日にも空港に派遣するとケーブルテレビ、ニュースネーションで述べた。ロイター通信は23日、国土安全保障省が一部空港でのICE捜査官数百人の配置開始を明らかにしたと報じた。トランプ氏には野党民主党が問題視す