日章旗と韓国国旗【ソウル共同】韓国のソウル市麻浦区で23日午後7時10分（日本時間同）ごろ、乗用車が歩道に突っ込む事故があり、日本人女性2人を含む計4人が重軽傷を負った。命に別条はない。消防当局が明らかにした。韓国メディアによると、警察は運転者の50代男を酒に酔って運転した疑いで現行犯逮捕した。事故は若者が多く集まり、日本人にも人気があるエリア、弘大入口駅付近で発生。消防によると、日本人のうち1人は脚に