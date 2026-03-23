元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏が２３日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。元女優の妻・里紗さんと娘、息子と家族そろってのテレビ出演は初となった。この日のスタジオには伸晃氏とは“盟友関係”の岸田文雄元首相がサプライズ登場。首相経験者の出演は番組１８年目で、こちらも初となった。総理時代、「増税メガネ」と揶揄（やゆ）されたことなどについて「鈍い方ですか？」