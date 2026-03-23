ボートレース住之江の「サンテレビ杯争奪ボートの時間！ご視聴ありがとう競走」が２３日、幕を開けた。井上未都（２３＝福岡）は絶好枠で臨んだ４Ｒを逃げ快勝。２号艇・深見亜由美を壁役にしてＳＧ３冠の深谷知博の全速攻撃をしのぎ切った。初下ろしの相棒５７号機は「乗り心地は思ったほど悪くないけど、ペラを叩き切れてないので足になってなかった。行き足もきてなくてスタートは自信なかった。あとでペラと本体洗浄をや