メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県大紀町で、町の天然記念物に指定されている「シダレザクラ」が見頃を迎えています。 大紀町役場柏崎支所では、樹齢130年を超える高さ11メートルほどの「シダレザクラ」が、例年より1週間ほど早い今月上旬から咲き始め、いま見頃を迎えています。 鮮やかなピンク色の花を枝いっぱいに咲かせ、その枝が道路にせり出した光景はまるで桜のトンネルのようです。 22日はこのシダレ