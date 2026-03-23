メ～テレ（名古屋テレビ） 日本最大をうたう口座ブローカー集団の首謀者とされる男が初公判で起訴内容を認めました。 犯罪収益移転防止法違反などの罪に問われているのは、自称「日本最大」の口座ブローカー集団の首謀者とされる西川悠輔被告（33）です。 起訴状などによりますと、西川被告は去年4月から5月に、福島県の女性ら4人と共謀し、秘匿性の高いメッセージアプリ「テレグラム