春から夏にかけて欠かせない紫外線対策。ラリンの人気アイテム「ボディUVローション」が新パッケージで登場し、さらに毎日使いやすく進化しました。スキンケア発想でうるおいを与えながら紫外線から肌を守るアイテムは、忙しい日常でも無理なく続けられるのが魅力。軽やかな使い心地と心地よい香りで、UVケアを“楽しむ時間”へと変えてくれます♡ スキンケア発想のUV新習慣 ラリンが提案するのは、紫外線対