フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」が２１日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日の向上芸人はダウ９００００・蓮見翔、園田祥太、忽那文香。ゲストに千原兄弟・千原ジュニア、かもめんたる・岩崎う大らを招いた。ジュニアが「バラエティーで、う大となかなか会わへん」と笑顔を見せると、う大も「初の並びです」とうなずいた。さんまが「あんまり出ないのか？バラエティーは？」と聞くと、う大は「出た