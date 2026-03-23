3年前、埼玉県飯能市で親子3人が殺害された事件で、殺人などの罪に問われている男が、無期懲役を命じたさいたま地裁の判決を不服として、東京高裁に控訴したことが分かりました。斎藤淳被告（43）は2022年、近所に住むアメリカ国籍のビショップ・ウィリアム・ロス・ジュニアさん（69）と妻の森田泉さん（68）、長女のソフィアナ恵さん（32）の3人を殺害した罪などに問われています。検察側は、死刑を求刑していましたが、さいたま