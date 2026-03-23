2026年3月23日、中国メディア・澎湃新聞は、国民1人当たり年間416杯のコーヒーを消費する「コーヒー中毒」社会の韓国に、中国の新興茶飲料ブランドが続々と進出している現状と課題を報じた。記事は、職場や大学での飲み会文化が根づく韓国では、アルコールと塩分の多い食事の翌朝にコーヒーでむくみを取ることが日課となっていると紹介。コーヒーは単なる嗜好（しこう）品ではなく、「今度一緒にコーヒーでも」が若者の社交の定型