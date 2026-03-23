お笑いタレント小籔千豊（52）が、23日に更新されたお笑いコンビ「鬼越トマホーク」のYouTubeチャンネルに出演。両親について語る場面があった。動画では、小藪の半生を明かす企画を展開。鬼越トマホークの2人から両親の職業を聞かれた小藪は「おとんは自転車屋さん。（小藪が）小さい時は親戚の自転車屋さんに勤めていて、途中で自分で起業した。最初は卸をしてて、途中からお店もやりだした」と説明。母については「おばあ