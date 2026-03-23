元広島監督の野村謙二郎氏（59）が自身のYouTube「ノムケンCHANNEL」を生配信。広島の開幕・中日戦での予想スタメンを発表した。オープン戦16試合に出場して打率・317と結果を出したドラフト1位・平川蓮外野手（21＝仙台大）を1番に指名。オープン戦15試合に出場して平川をしのぐ打率・326を残した9年目の中村奨成外野手（26）を2番に指名した。野村氏は「1番・平川、2番・中村でオープン戦の好調をキープすれば得点力は間