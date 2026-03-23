五輪は無料で見られたのに、WBCは見られない――民放連の早河洋会長(テレビ朝日会長)は20日の会見で、国際スポーツコンテンツをめぐる現状について語った。民放連の早河洋会長早河会長は冬季オリンピックを例に挙げ、「日本人アスリートの活躍を無料で視聴者に伝えた」とし、「スポーツや文化の発展・普及に寄与することが放送の重要な役割」との認識を示した。一方で、「放送権料の高騰は止まらない」と課題を指摘。「広告収入で