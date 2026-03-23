タレントのマツコ・デラックスが２３日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜・午後１０時）を欠席。前週１６日の放送回から２週連続のお休みとなった。今回は冒頭、ともにＭＣを務める「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」の村上信五が１人でスタジオに登場。「月曜から夜ふかしマツコ・デラックス」と書かれた巨大なだるまが置かれたマツコの席を指さし「すいません。マツコがこんなことになってしまいました」とまず発言