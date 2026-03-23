新たに８人 はしかに感染 １０代～４０代の男女８人 鹿児島市は23日、市内で新たに8人が「はしか」に感染したと発表しました。不特定多数への感染拡大のおそれがあるとして注意を呼びかけています。 新たに感染が確認されたのは、鹿児島市に住む10代から40代までの男女8人です。市によりますと、8人は発熱や発疹、目の充血などの症状があり、19日から21日までに陽性が確定しました。 はしかは感染力が強く、高熱や発疹、