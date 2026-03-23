きょうの為替市場、ロンドンからＮＹ時間にかけてドルの戻り売りが急速に強まり、ドル円は１５８円台半ばに下落。本日は一時１５９．６０円近辺まで上昇し、再び１６０円をうかがう動きも出ていたが、またも上値を拒まれている。 中東情勢は依然混迷する中、早朝のトランプ大統領の投稿で市場の雰囲気は急変。大統領は、イランの発電所やエネルギーインフラへの軍事攻撃を５日間延期するよう米国防総省に指示したと投