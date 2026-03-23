【新華社河北省雄安3月23日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は23日、河北省雄安新区を視察し、「雄安新区の質の高い建設・発展の深い推進」に関する座談会を主宰し、重要演説を行った。習氏は、北京の非首都機能分散の集中的な受け皿という雄安新区の最も重要な位置付けをしっかりと把握し、新時代のイノベーション拠点、質の高い発展を推進する手本を懸命に建設しなけれ