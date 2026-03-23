トランプ大統領が23日にイランの発電所への攻撃の5日間の延期を表明した後、アメリカの経済専門チャンネル「CNBCテレビ」がトランプ氏に電話インタビューしました。CNBCによりますと、トランプ大統領はイラン側との「ここ48時間の交渉は非常に順調だった」と強調したうえで、イラン側の誰と交渉しているかについて、具体的な名前は挙げずに、イラン側に「代表者がいる」と話しました。また、「今後、5日以内に戦闘終結に向けた実質