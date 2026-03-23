さきほど取引が始まったニューヨーク株式市場では、中東での緊張緩和への期待感などから株価が大きく上昇。原油価格は値下がりしています。23日のニューヨーク株式市場は、トランプ大統領がイランとの「敵対関係の解消に向けた生産的な協議」を行い、イランの発電所などへの攻撃の延期を発表したことを受けて、中東情勢の緊張緩和への期待から買い注文が広がりました。ダウ平均株価は一時、先週末に比べて900ドルあまり急激に上昇