米女優デミ・ムーア（63）が19日、2022年3月に失語症と診断されて俳優業を引退した元夫ブルース・ウィリスさんの近影を公開して71歳の誕生日を祝福した。ムーアは自身のインスタグラムに赤いハートの絵文字を添えて「必要なのは愛だけ。お誕生日おめでとう、ブルース・ウィリス！」とつづり、2人の間の長女で女優のルーマー・ウィリスの娘ルエッタちゃん（2）が祖父ウィリスさんの頬にキスをする微笑ましいツーショットを投稿した