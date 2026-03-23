U-21日本代表は23日、韓国遠征に向けた活動をスタートした。国内練習の1日目を終えたMF名和田我空(G大阪)は「(親善試合は)2試合で期間も短い。そのなかでアピールしないといけない。自分の力をぶつけたい」と意気込みを語った。3日間の国内練習を終えた後、チームは韓国へ出発。27日にU-21アメリカ代表と、29日にはU-23韓国代表と対戦する。名和田が短期間の活動で意識することは結果と、守備意識だ。「守備強度も意識してやっ