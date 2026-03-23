アトレティコ・マドリーに所属するアントワーヌ・グリーズマンが今季限りで退団し、メジャーリーグサッカー(MLS)のオーランド・シティSCと2年契約を結ぶ予定のようだ。英『ESPN』が伝えた。16年に「すでにアメリカでプレーしている自分の姿が見えるよ。どこの街になるかはわからないけどね」と話していたように、かねてからMLSでのプレーを熱望していたグリーズマン。NBA(バスケットボール)ファンであることも公言しており、「