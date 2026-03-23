【その他の画像・動画等を元記事で観る】 STARGLOWが、4月1日発売の2ndシングル「USOTSUKI」のティザー映像を公開した。 ■蝶のシルエット越しに姿を覗かせるメンバー 公開された映像では、蝶のシルエット越しに姿を覗かせるメンバー5人のモノクロな世界が描かれており、そして「こんなことがあるなんてきっとずっとわかってた。」という謎めいたセリフが、いまだベールに包まれた物語の断片を感