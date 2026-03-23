アメリカのトランプ大統領が23日イランへの攻撃期限を延期した理由に「交渉が進んでいる」と主張したことについてイランの複数のメディアが「交渉は行われていない」と報じました。イランのメヘル通信は外務省のコメントとして、「イランとアメリカの間にはいかなる対話も存在しない」「トランプ大統領は自らの軍事計画を実行するための時間稼ぎをしている」と批判しました。またタスニム通信も情報筋の話として、「交渉は行われて