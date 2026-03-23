高級車の「ベントレー」が交差点で玉突き事故を起こし、その場から逃走した運転手とみられる男が現行犯逮捕されました。◇東京・八王子市。交通量が多い車道に乗り捨てられた1台の黒い車。警視庁によると、23日午前7時半ごろ「交通事故です。車の運転手が立ち去っています」と、110番通報がありました。立ち去った運転手が乗っていたのが、イギリスの高級車「ベントレー」です。車のヘッドライト部分は原形をとどめていませ