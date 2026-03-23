埼玉県八潮市で起きた道路陥没事故について、消防が設置した検討委員会が最終報告書を公表し、当時の救助方法などは改善の余地はあるが、おおむね妥当だったとしました。去年1月八潮市で道路が陥没しトラックが転落して運転手が死亡した事故で、草加八潮消防局が設置した有識者らによる委員会は消防や関係機関の救助活動が適切だったかなどを検討していました。23日の最終報告書では、全国でも前例のない事故で、人命救助の優先さ