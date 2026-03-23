神奈川県警（資料写真）神奈川県警第２交通機動隊の隊員が不適正な違反取り締まりを繰り返していた問題で、県警は２３日、違反を取り消す対象者から納付された反則金３４５７万円余りについて、９７２人への返還手続きを終えたと発表した。１人ずつ金額が異なるため集計は人数ベースで、全体の３６％に当たる。県警が問題を公表した先月２０日以降、今月１９日までの１カ月間の途中経過を報告した。不適正な取り締まりがあった