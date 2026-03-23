２０２６年のＳＧ第１弾「第６１回ボートレースクラシック」が２４日、ボートレース蒲郡で開幕する。当地のダブルエース機は３４号機と５４号機。その５４号機を獲得したのは桐生順平（３９＝埼玉）。だが、「下ろしたてからピット離れが悪そうだったし、手前が気になった。特訓に出たら、すごく後伸びな感じで、手前の鈍さがあった」と手応えはいまひとつ。３４号を手にした中村日向は好感触だっただけに、明暗が分かれた。