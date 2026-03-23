２０２６年のＳＧ第１弾「第６１回ボートレースクラシック」が２４日、ボートレース蒲郡で開幕する。中村日向（２７＝香川）が当地ダブルエースの１つ、３４号機をゲットした。「出て行くことはなかったけど、ちょっと余裕はあった。最近は良くないのばかり引いていたので、パワーはありそうな気がした」と、早くも前評判通りの好感触をつかんだ。この大会はＳＧ初優勝者が多く誕生することで知られている。同世代ではトップ