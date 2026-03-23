２０２６年のＳＧ第１弾「第６１回ボートレースクラシック」が２４日、ボートレース蒲郡で開幕する。柳生泰二（４１＝山口）は前検のエンジン抽選で２連率３３％、２優出の実績がある５６号機を獲得。スタート特訓を終えて「鈍い感じはしたけど、悪くない。スリット近辺は良かったし、足併せも直線は良さそうだった」と感触は上々で、笑みもこぼれた。ＳＧクラシックには、当年の各地区選の優勝選手に最終の出場権利が与えら