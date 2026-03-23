２０２６年のＳＧ第１弾「第６１回ボートレースクラシック」が２４日、ボートレース蒲郡で開幕する。西山貴浩（３８＝福岡鷹）は前節の尼崎Ｇ?開設７３周年記念、初日ＤＲ戦４枠で出走も負傷で途中帰郷。だが、「ここに来たからには大丈夫」とピットには、ファンもひと安心のいつもの西山の姿があった。前検のエンジン抽選では２連率％の６３号機をゲット。「エンジン自体はしっかりしている」と手応えもまずまずで、