ＤＤＴの元ＫＯ―Ｄ無差別級王者・樋口和貞（３７）が２３日に都内で会見を開き、第一、第二頸椎の亜脱臼により現役を引退することを発表した。団体が定期的に実施している健康診断で同個所の亜脱臼が発覚。医師により「コンタクトスポーツの継続は危険である」と診断され、樋口、医師、団体で今後について協議し引退という結論に至ったという。なお、引退試合は行わず４月５日の東京・後楽園ホール大会で引退セレモニーを実施