NTTドコモが、日本の実写コンテンツを25日からタイで配信開始する。タイ大手映像配信プラットフォーム「TrueVisions Now」で、「Lemino Japanese Collection」として、ドラマなどを集約して配信する。(左から)『おっさんずラブ』の林遣都、田中圭これは、放送コンテンツの海外流通手段を確保・拡大するための総務省の実証事業として実施されるもの。NHK・民放キー局はじめ計76社の約1470エピソード(うちローカル局・製作会社の計59