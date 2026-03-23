プロ野球開幕前日となる3月26日発売のフィットネス＆ウェルネスの総合誌「Tarzan」922号（マガジンハウス）では、“球界の盟主”である読売ジャイアンツを一冊丸ごと大特集。過去には野球の大谷翔平やサッカーの三浦知良、三笘薫、大相撲の横綱大の里などが表紙を飾り、アスリートやさまざまな競技を取り上げてきた本誌だが、一冊すべて一つのチームを取り上げるのは創刊以来初めての試みとなる。【写真】北山亘基投手ら日ハム選