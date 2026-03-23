元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏が２３日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。元女優の妻・里紗さんと娘、息子と家族そろってのテレビ出演は初となった。この日のスタジオには伸晃氏とは党内で“盟友関係”だった岸田文雄元首相がサプライズ登場。首相経験者の出演は番組１８年目で、こちらも初となった。同じ６８歳の伸晃氏との交流は「初当選の時からだから３０数年間、お付き