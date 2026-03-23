ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」が、24日に開幕する。西山貴浩（38＝福岡）は前節のG1尼崎73周年記念初日で負傷帰郷しており、出場が危ぶまれたものの無事に参戦。外部半月板損傷と診断されていたようだが「ここに来たからには大丈夫」ときっぱり。コンビを組む63号機については「悪くはないんじゃないですかね。エンジン自体はしっかりしていると思う」とまずまずの感触を得る。24日の初日は6Rに2