ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」が、24日に開幕する。が初日12Rドリーム戦の1号艇は末永和也（27＝佐賀）が担う。初じめて大役に「決まってから凄く緊張しだして、昨日からさらに緊張しだした。ただ、緊張感を楽しめるのも今だけなので楽しみながらやりたい」と意気込む。昨年は10月の津ダービーでSG初制覇。「ダービーの優勝戦の方が緊張した」と大舞台での経験を積んでメンタル面は着実に成長している