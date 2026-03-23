札幌市が23日、動物園「ノースサファリサッポロ」に対し違法建築物を撤去するよう求める「除却命令」を出した。同動物園は、2025年9月30日に閉園。その際には118棟残っていたが、現在は38棟残っている。 同命令は行政指導よりも強い措置で、命令違反した場合は1年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金となる。同市は2026年10月までに撤去としているが、動物園側は、受け入れ先が決まっていない動物たちもいるため、期限を2