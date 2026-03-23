自民党元幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（68）が、23日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にゲスト出演し、里紗夫人とのなれそめが明かされた。番組には夫妻のほか、愛娘の佐知子さん、愛息の伸武也さんも出演。里紗夫人は結婚前、「田中理佐」の名で女優やタレントとしても活動しており、当時の映像などが紹介された。2人は88年に結婚。出会いのきっかけは、石原氏の弟でタレントの良純だったという